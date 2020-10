Barcellona, Koeman: “Messi potrebbe offrire prestazioni migliori, ma lo vedo felice” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Messi potrebbe offrire prestazioni migliori, ma lo vedo felice, si allena bene, è concentrato, ha voglia di giocare e non si lamenta mai. Ha avuto anche un po’ di sfortuna con quel tiro nel finale dell’ultima partita. Non ho dubbi sulle sue prestazioni”. Queste le parole di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, alla vigilia dell’esordio in Champions Legaue contro il Ferencvaros, squadra ungherese. “Mi sento olandese, ma anche catalano – ha proseguito Koeman – sarà fantastico guidare la squadra blaugrana in questo torneo. Ogni volta che tornavo a Barcellona pensavo: ‘ok, rieccomi a casa, a rivedere gli amici’. Conosco molto bene la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Messi, ma lofelice, si allena bene, è concentrato, ha voglia di giocare e non si lamenta mai. Ha avuto anche un po’ di sfortuna con quel tiro nel finale dell’ultima partita. Non ho dubbi sulle sue”. Queste le parole di Ronald, allenatore del, alla vigilia dell’esordio in Champions Legaue contro il Ferencvaros, squadra ungherese. “Mi sento olandese, ma anche catalano – ha proseguito– sarà fantastico guidare la squadra blaugrana in questo torneo. Ogni volta che tornavo apensavo: ‘ok, rieccomi a casa, a rivedere gli amici’. Conosco molto bene la ...

sportface2016 : #Barcellona, #Koeman: '#Messi potrebbe offrire prestazioni migliori ma lo vedo felice' #UCL - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: Secondo il quotidiano catalano #Sport, il #Barcellona è preoccupato per le condizioni di #Pjanic e si chiede cosa abbia… - BrunoGiovanni6 : RT @mirkonicolino: Secondo il quotidiano catalano #Sport, il #Barcellona è preoccupato per le condizioni di #Pjanic e si chiede cosa abbia… - AlexJuventina34 : RT @mirkonicolino: Secondo il quotidiano catalano #Sport, il #Barcellona è preoccupato per le condizioni di #Pjanic e si chiede cosa abbia… -