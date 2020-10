Ballottaggi in Sicilia, bassa l’affluenza al 40,13% (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – bassa l’affluenza per i Ballottaggi nei quattro comuni chiamati al voto, ieri e oggi, in Sicilia. Alle urne, chiuse alle 14, si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno.Ad Agrigento la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), a Carini del 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%). Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto.(ITALPRESS). Ballottaggi in Sicilia, bassa l’affluenza al 40,13% su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –l’affluenza per inei quattro comuni chiamati al voto, ieri e oggi, in. Alle urne, chiuse alle 14, si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno.Ad Agrigento la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), a Carini del 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%). Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto.(ITALPRESS).inl’affluenza al 40,13% su Il Corriere della Città.

you_trend : ?? #Ballottaggi in #Sicilia: Francesco #Miccichè è il nuovo sindaco di #Agrigento Sostenuto da 3 liste civiche e da… - Italpress : Ballottaggi in Sicilia, bassa l’affluenza al 40,13% - nestquotidiano : Ballottaggi in Sicilia, bassa l’affluenza al 40,13% - CorriereCitta : Ballottaggi in Sicilia, bassa l’affluenza al 40,13% - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi in #Sicilia: Francesco #Miccichè è il nuovo sindaco di #Agrigento Sostenuto da 3 liste civiche e da Vox Ital… -