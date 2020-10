Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni non si siede mai, quale è il motivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ballando con le stelle è, finalmente ripartito senza più intoppi, è tornato Samuel Peron, è stato dimesso dall’ospedale Raimondo Todaro che è anche ritornato in trasmissione accanto a Elisa Isoardi e non sono stati più registrati casi di positività al covid. Tutto è rientrato nella normalità ma è servito tanto tempo, tanta pazienza e tanta abnegazione per fare in modo che non ci fossero più intoppi in un programma amatissimo dal pubblico che, spesso, il sabato sera è in grande difficoltà nella scelta tra Rai 1 e Canale 5 perché sulle reti Mediaset, appunto Canale 5 va in onda “Tu si que vales” che piace altrettanto. Elisa Isoardi infortunata ma ha ballato ugualmente Elisa Isoardi si è presentata in trasmissione con un piede ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 ottobre 2020)con leè, finalmente ripartito senza più intoppi, è tornato Samuel Peron, è stato dimesso dall’ospedale Raimondo Todaro che è anche ritornato in trasmissione accanto a Elisa Isoardi e non sono stati più registrati casi di positività al covid. Tutto è rientrato nella normalità ma è servito tanto tempo, tanta pazienza e tanta abnegazione per fare in modo che non ci fossero più intoppi in un programma amatissimo dal pubblico che, spesso, il sabato sera è in grande difficoltà nella scelta tra Rai 1 e Canale 5 perché sulle reti Mediaset, appunto Canale 5 va in onda “Tu si que vales” che piace altrettanto. Elisa Isoardi infortunata ma ha ballato ugualmente Elisa Isoardi si è presentata in trasmissione con un piede ...

