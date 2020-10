Audrey Chabloz profilo Instagram in fiamme | «Se qualcuno volesse un ripasso di anatomia…»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Modella valdostana da oltre 130 mila followers,ha mandato inilcon uno scatto sensazionale. Quasi vietato ai minori di 18 anni, assolutamente bandito per i deboli di cuore, il ritratto dellaè una vera esca. Un ricordo dell’estate ‘firmata’ Ibiza, un concentrato di colori e forme concepito ad arte per far volare la fantasia. Selvaggia come l’isola, frizzante come la bella stagione,catapulta i followers in un’altra dimensione. Leggi anche >> Emma Marrone oggi, ricoperta di ciliegie invita a nozze: «Ops, che bonita!», ilsi accende di fantasia: che ...