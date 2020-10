Anna Tatangelo cambia look: latex rosso provocante per la cantante (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo essere scomparsa dai social per un po’, ecco tornare Anna Tatangelo. Con top e gonna in latex e un lupo al fianco, la cantante sembra ricordare una Cappuccetto rosso, ma un po’ graffiante. Anna Tatangelo, un look più rap per il duetto con Gemitaiz Un periodo di trasformazioni per la Tatangelo, come aveva già preannunciato a Domenica In. Ma a cambiare non sono più soltanto i capelli, ora biondi. Le nuove foto pubblicate dalla cantante sui social, infatti, la ritraggono con un mini-top e una gonna in latex rosso, un lupo al guinzaglio e un fucile in mano. Non più un’aura romantica, quindi, per l’ex ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo essere scomparsa dai social per un po’, ecco tornare. Con top e gonna ine un lupo al fianco, lasembra ricordare una Cappuccetto, ma un po’ graffiante., unpiù rap per il duetto con Gemitaiz Un periodo di trasformazioni per la, come aveva già preannunciato a Domenica In. Ma are non sono più soltanto i capelli, ora biondi. Le nuove foto pubblicate dallasui social, infatti, la ritraggono con un mini-top e una gonna in, un lupo al guinzaglio e un fucile in mano. Non più un’aura romantica, quindi, per l’ex ...

