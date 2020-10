Una Vita, anticipazioni: LEDESMA aggredisce EMILIO e… (Di domenica 18 ottobre 2020) Ore contate per il ricattatore Copernico LEDESMA (Carlos Kaniowsky) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Complice un inganno orchestrato abilmente da EMILIO Pasamar (Josè Pastor) con l’aiuto del “suocero” Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), il forestiero dovrà infatti fuggire in fretta e furia da calle Acacias. Cerchiamo quindi di spiegare come si arriverà a questa svolta fondamentale della storia…Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 24 ottobre 2020Una Vita, news: EMILIO scopre qualcosa di compromettente su LEDESMA Le anticipazioni indicano che la macchinazione comincerà al termine di un soggiorno di EMILIO a Santander, città dove si ... Leggi su tvsoap (Di domenica 18 ottobre 2020) Ore contate per il ricattatore Copernico(Carlos Kaniowsky) nelle prossime puntate italiane di Una. Complice un inganno orchestrato abilmente daPasamar (Josè Pastor) con l’aiuto del “suocero” Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), il forestiero dovrà infatti fuggire in fretta e furia da calle Acacias. Cerchiamo quindi di spiegare come si arriverà a questa svolta fondamentale della storia…Leggi anche: DAYDREAMER,puntata di sabato 24 ottobre 2020Una, news:scopre qualcosa di compromettente suLeindicano che la macchinazione comincerà al termine di un soggiorno dia Santander, città dove si ...

