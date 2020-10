Udinese-Parma 3-2 | Pussetto regala i primi punti ai friulani

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo tre sconfitte consecutive, l`si sblocca e ottiene itredel campionato battendo ilper 3-2 alla Dacia Arena. Gli emiliani passano al 26` con Hernani, ma la reazione è veemente: Samir pareggia due minuti dopo, un`autorete di Iacoponi porta in vantaggio ial 52`. Karamoh segna il 2-2 al 70` ma, entrato nella ripresa per Lasagna, firma il gol della vittoria all`89` con una precisa conclusione dalla distanza.Risultati, Quarta giornata: Napoli-Atalanta 4-1, Inter-Milan 1-2, Sampdoria-Lazio 3-0, Crotone-Juventus 1-1; Bologna-Sassuolo 3-4, Spezia-Fiorentina 2-2,Torino-Cagliari 2-3,3-2, Roma-Benevento ore 20.45; Lunedì 19 ottobre: Hellas Verona-Genoa ore 20.45.Classifica: Milan 12, ...

CorSport : #Parma, un nuovo positivo al #Covid prima della gara con l'#Udinese ?? - ParmaDaily : Udinese – Parma 3-2. Liverani: “Nonostante le difficoltà la squadra ha risposto bene” - DEKISA_Sport : #SerieA FT Bologna 3 - 4 Sassuolo Roma 5 - 2 Benevento Udinese 3 - 2 Parma Torino 2 - 3 Cagliari Spezia 2 - 2 Fior… - zema72 : dom, 18 ott 2020 18:00 FP Italia > Serie A Udinese | 3 - 2 | Parma 26' | 0 - 1 | Hernani 28' | 1 - 1 | Samir 52' |… - zema72 : dom, 18 ott 2020 18:00 FP Italia > Serie A Udinese | 3 - 2 | Parma 26' | 0 - 1 | Hernani 28' | 1 - 1 | Samir 52' |… -

Gara aperta dal gol al 26' Hernani, pareggio due minuti dopo con Samir. Al 53' sorpasso friulano con l'autorete di Iacoponi. Al 70' Karamoh la riprende, ma all' 89' Pussetto fa esplodere il Friuli.All'Olimpico gli uomini di Fonseca faticano all'inizio poi dilagano. Sassuolo vince in rimonta, prima vittoria per Udinese e Sassuolo ...