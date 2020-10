Turris-Monopoli, torna capitan Longo: i convocati di mister Fabiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del greco (Na) – Il tecnico corallino Franco Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di questo pomeriggio tra Turris e Monopoli. Fischio d’inizio alle ore 17 e 30 allo stadio Liguori di Torre del Greco. Indisponibili Alma, Persano e D’Alessandro. Prima convocazione per Lame, mentre torna tra i convocati il capitano Fabio Longo. I convocati: Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone. Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone. Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone. Attaccanti: Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico. ULTERIORI ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del greco (Na) – Il tecnico corallino Francoha diramato l’elenco deiper la gara di questo pomeriggio tra. Fischio d’inizio alle ore 17 e 30 allo stadio Liguori di Torre del Greco. Indisponibili Alma, Persano e D’Alessandro. Prima convocazione per Lame, mentretra iilo Fabio. I: Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone. Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone. Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R., Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone. Attaccanti: Giannone,, Pandolfi, Sandomenico. ULTERIORI ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Turris Monopoli in streaming? La sfida è su LIVENow: Dove vedere Turris Mon… - ottopagine : Turris - Monopoli, la probabile formazione dei corallini #TorredelGreco - IAMCALCIONAPOL : Turris: contro il Monopoli torna a disposizione capitan Longo - Torrechannelit : Turris – Torna Longo, prima convocazione per Lame: ecco i 23 per il Monopoli -