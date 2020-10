Traffico Roma del 18-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Luceverdebuona domenica e Ben ritrovati all’ascolto scarso ilin queste prime ore del mattino non ci sono segnalazioni di rilievo per quanto riguarda la circolazione sul Raccordo Anulare e lungo le consolari eccita la polizia ci segnala un incidente in zona Sant’Alessandro su via Nomentana in prossimità di via Fabio nannarelli oggi aavrà luogo la manifestazione via libera che prevede la pedonalizzazione di alcune strade Dove saranno istituiti percorsi ciclopedonali verranno quindi chiuse alMolte strade del centro del quartiere Prati via di Porta San Sebastiano e via Appia Antica a partire dalle 10 e fino alle 19 in centro chiuso alvia del traforo e via Milano contestualmente saranno deviate diverse le buste di zona trasporto pubblico ...