"Tocca a lei!". GF Vip, nuovo ingresso in arrivo: nella casa è pronto a scatenarsi un autentico terremoto (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono giorni di grande novità per il Grande Fratello Vip. Dopo l'ufficializzazione degli ingressi della modella italo-persiana Giulia Salemi e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, ecco un altro nome che promette scintille all'interno della casa più spiata a d'Italia. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, già nota al grande pubblico per aver partecipato prima a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi a Temptation Island con l'allora fidanzato Francesco Chiofalo, personal trainer ed influencer. La notizia è stata confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, pare che l'ingresso potrebbe avvenire già domani. Quello che sappiamo è che Selvaggia, che non sta più con Chiofalo, entrerà da single, anche se sembra che nei giorni scorsi abbia espresso ...

