(Di domenica 18 ottobre 2020) L'esterno offensivo dello, Daniele, ha commentato il pareggio maturato al Manuzzi di Cesena trae Fiorentina: "L’emozione è veramente grande, immensa, è come se fosse stata la prima volta: dedico il gol a mia figlia, sono contento per la squadra e spero di continuare così ha dichiarato l'ex calciatore del Real Valladolid. Il gruppo è ottimo, c’è tanta voglia di lavorare da parte di tutti e penso si veda: i calciatoridare una mano ai, vedendo i risultati si capisce che nongliarrivati". Queste le parole del calciatore cresciuto nel settorele giallorosso ai microfoni di Dazn.caption id="attachment 1038859" align="alignnone" ...

SkySport : SPEZIA-FIORENTINA 2-2 Risultato finale ? ? #Pezzella (2') ? #Biraghi (4') ? #Verde (39') ? #Farias (75') ? Serie A… - ItaSportPress : Spezia, Verde: 'I giocatori esperti devono aiutare i giovani, non siamo gli ultimi arrivati' -… - sportli26181512 : Spezia, Verde: 'Gol? Emozione immensa, lo dedico a mia figlia': Daniele Verde, attaccante dello Spezia,...… - GennaroMastroi3 : Incredibile rimonta dello #Spezia contro la #Fiorentina! Reti di #Pezzella, #Biraghi, #Verde e #Farias! #SerieATIM -

ma non dobbiamo dimenticare che non possiamo permetterci di subire due gol così a inizio gara in Serie A", ha aggiunto Italiano. Fiorentina Spezia-Fiorentina 2-2: i viola si illudono, Verde e Farias ...Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato con la Fiorentina ...