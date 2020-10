PlayStation criticata da alcuni sviluppatori indie | ' Sony nega gli sconti sui nostri giochi'

Leggi su eurogamer

(Di domenica 18 ottobre 2020) Glisui videopermettono agli utenti di entrare in possesso di nuovi titoli e aglidi diffondere maggiormente il loro prodotto. Si tratta di una pratica che beneficia entrambi ma, come ha recentemente rivelato uno sviluppatore indipendente, pare che il processo di scontare un videogioco non sia così semplice come pensiamo.Lucas Pope, sviluppatorenoto per aver realizzato Return of the Obra Dinn, ha recentemente scontato il suddetto titolo su tutte le piattaforme...eccezion fatta su4.Interrogato su questa decisione, Pope ha dichiarato che è statastessa are lo sconto. Ecco perché su PC, Switch e da altre parti è possibile ottenere Return of the Obra Dinn a prezzo inferiore.Leggi altro...