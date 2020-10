Non usavano la mascherina: 47 multati senza mascherina (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quattro locali sanzionati perché non rispettavano le regole anticovid e 46 persone sanzionate perché senza mascherina. Sono questi i risultati dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli per il contrasto all’illegalità diffusa e per il rispetto delle normative anti Covid 19. Città e provincia sono state presidiate da centinaia di militari affinché fossero rispettate le prescrizioni inserite nei decreti governativi destinati a limitare il dilagare dell’epidemia da coronavirus. Si è partiti dai quartieri Vomero e Arenella dove i militari della locale compagnia, insieme a quelli del Nil, del Nas e del reggimento Campania, hanno denunciato il titolare di una nota paninoteca di via Cilea, per irregolarità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quattro locali sanzionati perché non rispettavano le regole anticovid e 46 persone sanzionate perché. Sono questi i risultati dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli per il contrasto all’illegalità diffusa e per il rispetto delle normative anti Covid 19. Città e provincia sono state presidiate da centinaia di militari affinché fossero rispettate le prescrizioni inserite nei decreti governativi destinati a limitare il dilagare dell’epidemia da coronavirus. Si è partiti dai quartieri Vomero e Arenella dove i militari della locale compagnia, insieme a quelli del Nil, del Nas e del reggimento Campania, hanno denunciato il titolare di una nota paninoteca di via Cilea, per irregolarità ...

