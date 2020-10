Milan che notte! Primo posto e derby vinto nel segno di Ibra (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri una notte da sogno per il Milan che torna a vincere il derby dopo 4 anni e guadagna la vetta della Serie A a punteggio pieno Milano torna a ad essere rossonera, in campionato non accadeva dal gennaio 2016, grazie ad un Super Ibra capace a 39 anni suonati di dominare ancora una stracittadina diventando il marcatore più anziano di sempre nella storia del derby. Un film che si ripete a dieci anni di distanza dall’ultimo successo del Milan in “casa” dell’Inter, all’epoca finì 0-1, rete decisiva? Ovviamente di Ibra. La doppietta messa a segno dal centravanti svedese ieri sera permette anche al Milan di ritrovarsi al Primo posto solitario in classifica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri una notte da sogno per ilche torna a vincere ildopo 4 anni e guadagna la vetta della Serie A a punteggio pienoo torna a ad essere rossonera, in campionato non accadeva dal gennaio 2016, grazie ad un Supercapace a 39 anni suonati di dominare ancora una stracittadina diventando il marcatore più anziano di sempre nella storia del. Un film che si ripete a dieci anni di distanza dall’ultimo successo delin “casa” dell’Inter, all’epoca finì 0-1, rete decisiva? Ovviamente di. La doppietta messa adal centravanti svedese ieri sera permette anche aldi ritrovarsi alsolitario in classifica ...

