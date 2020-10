LIVE – Pistoiese-Piacenza | Serie C 2020 2021 | girone A DIRETTA

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ladi, match valido per la quinta giornata delA di. Tutto pronto in terra toscana per questo scontro tra gli arancio e gli emiliani, due squadre che non sono partite esattamente nel migliore dei modi, visto che si trovano nei bassifondi della classifica. Chi riuscirà a dare una sferzata all’inizio di stagione? Si parte alle ore 15 di domenica 18 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 15

pistoiasport : Serie C, il tabellino di Pro Patria - Pistoiese [LIVE] -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pistoiese

SportPiacenza

Piacenza in campo alle ore 15 in Toscana contro la Pistoiese in una partita che ha un valore decisamente importante in chiave salvezza. La squadra è partita senza il tecnico Manzo, ancora bloccato in ...Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite, oggi domenica 18 ottobre e valide per la 5^ giornata, per i gironi A, B e C.