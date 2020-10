LIVE Giro delle Fiandre 2020 in DIRETTA: 90 km all’arrivo, gruppo a 5’30” dalla fuga (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL Giro D’ITALIA CON ARRIVO IN SALITA A PIANCAVALLO 13:34 Questa la composizione della fuga: Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe), Gijs Van Hoecke (CCC Team), Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Dimitri Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Danny Van Poppel (Circus-Wanty Gobert) e Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise). 13:32 La situazione attuale vede sei uomini al comando con 5’20” su Boasson Hagen e 5’30” sul plotone quando mancano poco più di 90 km all’arrivo. 13:30 Segnaliamo il ritiro di Thimo Willems. 13:27 Accelerazione poderosa dei Quick-Step, che vogliono mettersi a controllare la corsa. 13:25 Anche il belga De Bondt ora esce dal ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELD’ITALIA CON ARRIVO IN SALITA A PIANCAVALLO 13:34 Questa la composizione della: Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe), Gijs Van Hoecke (CCC Team), Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Dimitri Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Danny Van Poppel (Circus-Wanty Gobert) e Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise). 13:32 La situazione attuale vede sei uomini al comando con 5’20” su Boasson Hagen e 5’30” sul plotone quando mancano poco più di 90 km all’arrivo. 13:30 Segnaliamo il ritiro di Thimo Willems. 13:27 Accelerazione poderosa dei Quick-Step, che vogliono mettersi a controllare la corsa. 13:25 Anche il belga De Bondt ora esce dal ...

