Le spezie preferite di Gisele Bündchen per il sistema immunitario

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Fa che il cibo sia la tua medicina». Sono le parole di Ippocrate in cui crede fortemente la supermodel Gisele Bündchen che ha dichiarato di aver notato importanti cambiamenti nella sua vita da quando ha cominciato ad alimentarsi in modo sano. I dettagli della dieta healthy seguita da lei e dal marito Tom Brady li aveva già rivelati il loro chef e nutrizionista Allen Campbell nel 2017, mentre con un recente post su Instagram la stessa Gisele ha condiviso quali sono i suoi alleati preferiti per il sistema immunitario. Sono le spezie e le erbe che arrivano direttamente dal suo orto comunitario.