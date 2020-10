Italiano: "Spezia, che reazione! Diventeremo una squadra vera" (Di domenica 18 ottobre 2020) CESENA - " Ancora una volta abbiamo cominciato timidi e senza il giusto approccio, ma i ragazzi sotto di due reti hanno mostrato una grande reazione . Siamo ancora in costruzione e in ritardo su tante ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) CESENA - " Ancora una volta abbiamo cominciato timidi e senza il giusto approccio, ma i ragazzi sotto di due reti hanno mostrato una grande reazione . Siamo ancora in costruzione e in ritardo su tante ...

sportli26181512 : Italiano: '#Spezia, che reazione! Diventeremo una squadra vera': Il tecnico dopo il pari in rimonta con la Fiorenti… - RaiSport : ??#calcio #serieA #TorinoCagliari #SpeziaFiorentina Colpo del Cagliari, per il Toro è già crisi. Prova di caratter… - Spezia_1906 : ?? Le parole del mister dopo il pari con la Fiorentina - sportface2016 : #SpeziaFiorentina 2-2 | Le parole dei tecnici nel post partita - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Grande reazione, potevamo fare anche meglio. Lavoriamo per raggiungere un buon livello' -… -