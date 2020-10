Il presidente ISS Silvio Brusaferro | “Nei prossimi giorni i positivi aumenteranno ancora | preoccupano i sintomatici Lockdown a Natale? Al momento escluso”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15. Per questo non dobbiamo stupirci se neicontinueremo a vedere una crescitaimportante dei“: lo ha affermato ildell’Istituto Superiore di Sanitàsu Il Sole 24 ore. “In alcuni ambiti la diffusione del virus è molto controllata come la scuola e il lavoro, il problema è come ci aggreghiamo informalmente. Non è uscire per fare l’aperitivo, ma il fatto che non si fa attenzione e ...