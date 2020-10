Grave lutto per Mina, morto l’ex compagno della cantante (Di domenica 18 ottobre 2020) Grave lutto per Mina. &EGrave; morto all’et&aGrave; di 78 anni Alfredo Cerruti, ex compagno della cantante. Era un musicista e produttore discografico. &EGrave; morto all’et&aGrave; di 78 anni Alfredo Cerruti, musicista e produttore discografico napoletano. Negli anni ’70, Cerruti aveva avuto una relazione con Mina. I due avevano trascorso insieme tre anni di vita, nonostante … L'articolo Grave lutto per Mina, morto l’ex compagno della cantante proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020)per. &Eall’et&a; di 78 anni Alfredo Cerruti, ex. Era un musicista e produttore discografico. &Eall’et&a; di 78 anni Alfredo Cerruti, musicista e produttore discografico napoletano. Negli anni ’70, Cerruti aveva avuto una relazione con. I due avevano trascorso insieme tre anni di vita, nonostante … L'articoloperl’exproviene da YesLife.it.

