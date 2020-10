Giro d’Italia 2020: a Piancavallo la Sunweb di Kelderman fa paura. Vince Geoghegan Hart, Almeida resiste in rosa (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a chiudersi la seconda settimana del Giro d’Italia 2020 con lo spettacolare arrivo in salita in quel di Piancavallo, valido come quindicesima tappa. Ci si aspettava battaglia tra i big e c’è stato lo scontro testa a testa tra gli scalatori. A trionfare è ancora la INEOS Grenadiers che trova il quinto successo in questa Corsa rosa: si impone Tao Geoghegan Hart. Ad esultare è però il Team Sunweb che fa la differenza, lanciando Wilco Kelderman come favorito per il trionfo finale. Joao Almeida conserva per pochi secondi la Maglia rosa. Anche oggi prima ora di gara percorsa a velocità folli, con la fuga che ha faticato tantissimo ad andar via. Praticamente la situazione ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a chiudersi la seconda settimana deld’Italiacon lo spettacolare arrivo in salita in quel di, valido come quindicesima tappa. Ci si aspettava battaglia tra i big e c’è stato lo scontro testa a testa tra gli scalatori. A trionfare è ancora la INEOS Grenadiers che trova il quinto successo in questa Corsa: si impone Tao. Ad esultare è però il Teamche fa la differenza, lanciando Wilcocome favorito per il trionfo finale. Joaoconserva per pochi secondi la Maglia. Anche oggi prima ora di gara percorsa a velocità folli, con la fuga che ha faticato tantissimo ad andar via. Praticamente la situazione ...

