Ecco che cosa prevede l'ennesimo dpcm di Conte: praticamente niente (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco che cosa prevede il decreto del presidente del consiglio (dpcm) annunciato dal premier Giuseppe Conte in diretta televisiva. Bar, ristoranti, gelaterie Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l'orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00. Consegne a domicilio Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

