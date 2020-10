‘Domenica Live’ | Quentin Kammermann smentisce di aver fatto la proposta di nozze a Myriam Catania E Simona Izzo lancia una bordata a Elisabetta Gregoraci

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 ottobre 2020) Questo pomeriggio, Barbara D’Urso ha ospitato nel salotto di Domenica Live, recentemente eliminata dal Gf Vip 5, insieme al suo compagnoha raccontato dell’incidente avuto in motorino a Roma anni fa, il quale l’aveva portata in coma in ospedale. La ragazza ha parlato anche dell’aiuto fornito in quel momento di bisogno da parte della madre, Rossella, e dal suo ex Luca Argentero: Mamma non è andata mai al bagno, non mi ha mai lasciata neanche un secondo. Adesso che sono mamma capisco cosa vuol dire. Anche Luca è stato fantastico, non si è mai alzato da uno zaino. Era seduto per terra. Riguardo ladi matrimonio da parte dimentre la ...