Da Conte niente autocritica e nuovi divieti: piazze chiuse dopo le 21, scatta la protesta dei sindaci (Di domenica 18 ottobre 2020) Non possiamo perdere tempo, dobbiamo agire mettendo in campo le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto”. Sono le parole con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra le misure Contenute nel nuovo Dpcm, nel segno dell’incertezza per il futuro, senza autocritica e con nuovi divieti, delegati ai primi cittadini. “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se non è previsto ai tavoli, la somministrazione è prevista fino alle 18. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Non possiamo perdere tempo, dobbiamo agire mettendo in campo le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto”. Sono le parole con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe, illustra le misurenute nel nuovo Dpcm, nel segno dell’incertezza per il futuro, senzae con, delegati ai primi cittadini. “Ipotranno disporre la chiusura al pubblicole 21 di vie edove si creano assembramenti. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se non è previsto ai tavoli, la somministrazione è prevista fino alle 18. ...

