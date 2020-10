Covid: sauditi e immigrati in Grande Moschea dopo 7 mesi (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - Cittadini sauditi e immigrati hanno avuto il permesso di pregare dentro la Grande Moschea della Mecca per la prima volta in sette mesi nell'ambito del piano graduale di rientro ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - Cittadinihanno avuto il permesso di pregare dentro ladella Mecca per la prima volta in settenell'ambito del piano graduale di rientro ...

Cittadini sauditi e immigrati hanno avuto il permesso di pregare dentro la Grande Moschea della Mecca per la prima volta in sette mesi nell'ambito del piano graduale di rientro basato su misure severe ...

Il petrolio è in declino?

E se Covid-19 fosse stato un colpo fatale per la dipendenza del mondo dall’oro nero? Prima della crisi sanitaria, la domanda globale di petrolio sembrava non conoscere limiti. Nel 2019 il pianeta avev ...

Cittadini sauditi e immigrati hanno avuto il permesso di pregare dentro la Grande Moschea della Mecca per la prima volta in sette mesi nell'ambito del piano graduale di rientro basato su misure severe ...

Il petrolio è in declino?

E se Covid-19 fosse stato un colpo fatale per la dipendenza del mondo dall'oro nero? Prima della crisi sanitaria, la domanda globale di petrolio sembrava non conoscere limiti. Nel 2019 il pianeta avev ...