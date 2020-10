Covid | Interpol lancia l’allarme | ferretti mascherine usati per aprire le manette

(Di domenica 18 ottobre 2020) Redazione Dopo l’allerta dell’il Viminale ha inviato una circolare a questure e forze dell’ordine. Non ci sono stati ancora casi di apertura delle, viene precisato, ma “invitiamo tutti gli operatori a prestare la massima attenzione”usate per nascondere la droga o, smontando il ferretto da stringere al naso, perle. …l’allarme:perleImpronta Unika.

