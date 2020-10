Chuck – L’album postumo di Chuck Berry

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nei suoi ultimi anni,ha cercato di fare un altro disco degno della sua eredità nel rock’n’roll. Il risultato èè una raccolta di nuove canzoni e cover che meditano sull’amore e la mortalità.: un artista sempre vivo Ogni anno che passava dopo il 1980, sembrava sempre più probabile chefosse entrato nella fase delle esibizioni rigorosamente dal vivo della sua carriera. Ha smesso di fare dischi dopo Rock It del 1979, un album in cui il prototipo della scrittura di canzoni diè rovinato da una produzione datata fine anni ’70, come tamburi metallici e tastiere cornball. ...