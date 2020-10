"Andatevene a quel paese": vaffa agli scienziati del Cts, lo sfogo definitivo di Franco Bechis (Di domenica 18 ottobre 2020) “Questi scienziati trattano gli italiani come un popolo di citrulli, che deve bersi apoditticamente qualsiasi loro raccomandazione, anche se è quella esattamente opposta al giorno prima”. Così Franco Bechis si è espresso riguardo alla raccomandazione continua degli esperti sulle mascherine. “A marzo giuravano che non servivano a nulla per chi non era contagiato dal virus - ha attaccato il direttore de Il Tempo - anzi che erano pure dannose perché facevano abbassare la guardia su altri comportamenti più utili contro il coronavirus. Parola di Oms, Iss e Comitato tecnico scientifico che assiste il governo italiano. Ora le hanno imposte a tutti senza spiegare la ragione: se erano inutili, perché ora sono diventate utilissime?”. Poi Bechis ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Questitrattano gli italiani come un popolo di citrulli, che deve bersi apoditticamente qualsiasi loro raccomandazione, anche se èla esattamente opposta al giorno prima”. Cosìsi è espresso riguardo alla raccomandazione continua degli esperti sulle mascherine. “A marzo giuravano che non servivano a nulla per chi non era contagiato dal virus - ha attaccato il direttore de Il Tempo - anzi che erano pure dannose perché facevano abbassare la guardia su altri comportamenti più utili contro il coronavirus. Parola di Oms, Iss e Comitato tecnico scientifico che assiste il governo italiano. Ora le hanno imposte a tutti senza spiegare la ragione: se erano inutili, perché ora sono diventate utilissime?”. Poiha ...

