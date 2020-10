AMD RX 6900 XT | clock fino a 2 | 4 GHz e 255 W

(Di domenica 18 ottobre 2020) Trapelano nuove conferme suldi AMD RXXT che potrebbe arrivarea 2,4 GHz per un consumo energetico che sfiorerebbe il 255 W, basterà alla GPU Navi 21 basata su RDNA 2 per battere la concorrenza di NVIDIA? Dopo la presentazione dei nuovi processori AMD Ryzen 5000 avvenuta agli inizi del mese, torniamo a parlare delle GPU basate su RDNA 2 che verranno presentata tra una decina di giorni. O meglio è la top di gamma AMD RXXT che torna a far parlare di sè. Sono trapelate nuove indiscrezioni sulle frequenze didella nuova GPU basata sulla nuova architettura RDNA 2 e sembra che si raggiungeranno picchi davvero elevati, ben oltre i 2 GHz. AMD RXXT: unbel oltre i GHz basterà? Le nuove indiscrezioni ...

Lisa Su, sul palco virtuale dell’evento tenutosi in streaming, ha mostrato dal vivo per la prima volta una GPU della serie Radeon RX 6000 e ne ha annunciato le prestazioni in accoppiata all’appena ann ...Tra cenni sull'architettura e benchmark, AMD ha presentato la nuova serie di CPU Ryzen 5000, in arrivo il 5 novembre.. L'attesa conferenza AMD dedicata ai nuovi processori Zen 3, presentata ...