Video Highlights Napoli – Atalanta 4-1 | Sintesi e gol

Appena tornato da una doppia lunghissima trasferta fra Lituania e Kazakistan con la sua Albania, il commissario tecnico Edy Reja è pronto a godersi una delle sue partite del cuore, visto che a Napoli lo adorano per aver riportato in Serie A la squadra dall'inferno della C. E anche a Bergamo ha lasciato un buon ricordo. 1 Come sarà Napoli-Atalanta? «Una bella sfida. Di quelle che fanno bene al calcio italiano. Una delle immagini migliori da poter "esportare" all'estero. Squadre che non hanno paura e sono capaci di affrontare l'avversario in campo aperto. Da due anni i bergamaschi di Gasperini giocano benissimo e mi fanno godere. Però anche il Napoli con Gattuso esprime trame interessanti e la squadra azzurra ha trovato nuovi equilibri, più solidi e in ...

