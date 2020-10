Un posto al sole, anticipazioni 19 ottobre: Giulia si mette in gioco (Di sabato 17 ottobre 2020) Giulia sarà ancora protagonista a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 19 ottobre, rivelano che la donna dopo aver subito l’ennesima delusione nella sua lotta a Marco Modica, deciderà di prendere parte alla trasmissione radiofonica di Michele per raccontare ciò che le è accaduto. Nel frattempo, Filippo e Serena saranno sempre più vicini e i sentimenti reciproci torneranno a galla anche se un evento improvviso potrebbe cambiare ancora una volta la situazione tra loro. Infine, Niko sarà ancora motivo di preoccupazione per la sua famiglia. Un posto al sole, anticipazioni 19 ottobre: Filippo e Serena si riavvicinano sempre più Le ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020)sarà ancora protagonista a Unal. Lerelative alla puntata in onda lunedì 19, rivelano che la donna dopo aver subito l’ennesima delusione nella sua lotta a Marco Modica, deciderà di prendere parte alla trasmissione radiofonica di Michele per raccontare ciò che le è accaduto. Nel frattempo, Filippo e Serena saranno sempre più vicini e i sentimenti reciproci torneranno a galla anche se un evento improvviso potrebbe cambiare ancora una volta la situazione tra loro. Infine, Niko sarà ancora motivo di preoccupazione per la sua famiglia. Unal19: Filippo e Serena si riavvicinano sempre più Le ...

Bukaniere : @_RoteFuchs Quello del 'Posto al Sole'? ?? Un 'simpaticone' che non hai idea ?? (se l'hai conosciuto, forse ce l'hai). - Teleblogmag : Niko e Leonardo solo coppia di delusi amorosi o amicizia pericolosa? Iscriviti al nostro canale Telegram! … - aureumelio : @MPenikas c'e' gente che ha il cervello bloccato e non capira' mai che e' tutta una narrazione per schivizzare l'… - EhmArmadio : Odio le persone che quando sono da sole ti mettono al primo posto invece quando sono in compagnia neanche ti salutano cioè che facce da culo - SnobDi : @gondra_one Dalla fiction ‘un posto al sole’ è tutto. -