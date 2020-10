Tracciamento, ora anche il modello tedesco è in affanno: l’obiettivo di avere un team ogni 20mila abitanti non è ancora stato raggiunto (Di sabato 17 ottobre 2020) Finora la situazione è rimasta sotto controllo, “ma siamo sulla buona strada per perderla“. L’ammissione arriva direttamente dal ministro federale della sanità, Jens Spahn: il modello tedesco del Tracciamento, fiore all’occhiello della strategia della Germania nella lotta al coronavirus, è in affanno. Nella capitale Berlino e a Monaco di Baviera è entrato in azione anche l’esercito per tentare di aiutare le autorità sanitarie. Che cosa è successo? Venerdì il Paese è arrivato al nuovo picco di contagi: oltre 7.300 in 24 ore. “Il problema è che a causa dell’aumento quotidiano dei casi, le autorità locali non possono più tracciare come dovrebbero”, ha spiegato ieri il ministro Spahn ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Finora la situazione è rimasta sotto controllo, “ma siamo sulla buona strada per perderla“. L’ammissione arriva direttamente dal ministro federale della sanità, Jens Spahn: ildel, fiore all’occhiello della strategia della Germania nella lotta al coronavirus, è in. Nella capitale Berlino e a Monaco di Baviera è entrato in azionel’esercito per tentare di aiutare le autorità sanitarie. Che cosa è successo? Venerdì il Paese è arrivato al nuovo picco di contagi: oltre 7.300 in 24 ore. “Il problema è che a causa dell’aumento quotidiano dei casi, le autorità locali non possono più tracciare come dovrebbero”, ha spiegato ieri il ministro Spahn ...

