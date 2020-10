Solofra | i carabinieri arrestano un 60enne per falsità ideologica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione dihanno tratto in arresto undel luogo, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Avellino per il reato di “Falsità”, commesso qualche anno fa nella Città conciaria. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena residua di 5 anni di reclusione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta daidella Compagnia di, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo, i ...