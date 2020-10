Serie C 2020/2021, la Juventus U23 ferma l’Albinoleffe: è 1-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) La Juventus U23 soffre ma alla fine riesce ad acciuffare un pareggio contro l’Albinoleffe nel match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Al Moccagatta decidono due calci di rigore: quello di Cori al 32′ e quello del subentrato Del Sole al 76′. Piccolo stop per i bianconeri dopo due vittorie consecutive su Pro Sesto e Giana Erminio. Manca ancora la prima vittoria stagiona per l’Albinoleffe che si porta a due punti in classifica. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) LaU23 soffre ma alla fine riesce ad acciuffare un pareggio contro l’Albinoleffe nel match valido per la quinta giornata del girone A di. Al Moccagatta decidono due calci di rigore: quello di Cori al 32′ e quello del subentrato Del Sole al 76′. Piccolo stop per i bianconeri dopo due vittorie consecutive su Pro Sesto e Giana Erminio. Manca ancora la prima vittoria stagiona per l’Albinoleffe che si porta a due punti in classifica.

