Sampdoria | negativi tutti i tamponi Il comunicato

(Di sabato 17 ottobre 2020) La, tramite unufficiale, riporta comeeffettuati al gruppo squadra, come da protocollo di screening pre gara, abbiano dato risultato negativo in vista della sfida contro la Lazio di oggi alle 18. U.C. #stampa del 17 ottobre 2020 https://t.co/4jY3IMyBht pic.twitter.com/vUNLdDaq5Y — U.C.(@) October 17, 2020 Fonte Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

laziopress : Sampdoria, tutti negativi i tamponi in vista della Lazio - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#Sampdoria, tutti negativi i tamponi prima della gara contro la #Lazio ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA - BombeDiVlad : ??#Sampdoria, tutti negativi i tamponi prima della gara contro la #Lazio ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA - clubdoria46 : #Coronavirus: #Sampdoria, controlli negativi sul gruppo squadra - pasqualinipatri : Sampdoria, tutti negativi i tamponi in vista della Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria negativi

alfredopedulla.com

L’U.C. Sampdoria comunica che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ per Sampdoria-Lazio, ...Giorno dopo giorno, il grande focolaio di giocatori positivi al Covid-19 scoppiato a poche ore da Napoli-Genoa si sta riducendo. Alla conta si aggiungono anche gli ex Juventus Marko Pjaca e Luca Pelle ...