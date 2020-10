Roma, cinghiali uccisi in un parco giochi: LNDC denuncia (Di sabato 17 ottobre 2020) Una famiglia di cinghiali, mamma e 6 cuccioli, si erano introdotti nei giorni scorsi in un parco giochi nel pieno centro di Roma, in zona Gregorio VII, a poche centinaia di metri da Piazza San Pietro. Gli ungulati, alla ricerca di cibo, erano stati attirati in città sicuramente dalla grande quantità di rifiuti che purtroppo infesta le strade in maniera ormai continuativa da mesi, causando un grave problema di decoro e sanitario oltre che da attrattiva per animali selvatici come questi. Una volta all’interno dell’area giochi, qualcuno ha chiuso i cancelli intrappolandoli lì. “Secondo quanto dichiarato inizialmente, l’intenzione era quella di sedarli per poi trasferirli in un luogo più consono alla loro natura”, afferma Piera Rosati – ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Una famiglia di, mamma e 6 cuccioli, si erano introdotti nei giorni scorsi in unnel pieno centro di, in zona Gregorio VII, a poche centinaia di metri da Piazza San Pietro. Gli ungulati, alla ricerca di cibo, erano stati attirati in città sicuramente dalla grande quantità di rifiuti che purtroppo infesta le strade in maniera ormai continuativa da mesi, causando un grave problema di decoro e sanitario oltre che da attrattiva per animali selvatici come questi. Una volta all’interno dell’area, qualcuno ha chiuso i cancelli intrappolandoli lì. “Secondo quanto dichiarato inizialmente, l’intenzione era quella di sedarli per poi trasferirli in un luogo più consono alla loro natura”, afferma Piera Rosati – ...

