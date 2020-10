“Perché mia moglie è stata uccisa”. Morte Viviana Parisi e Gioele, la rivelazione di Daniele Mondello (Di sabato 17 ottobre 2020) Restano ancora tantissimi dubbi sulla Morte della dj Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Un vero e proprio giallo di Caronia, come è stato definito da più parti, che non riesce ancora a trovare una spiegazione definitiva. Nelle ultime ore è intervenuto sulla vicenda Daniele Mondello, ovvero il marito della donna nonché papà del piccolo. Lui e il resto della famiglia vogliono andare fino in fondo alla questione e faranno di tutto per cercare di risalire alla verità dei fatti, come già detto altre volte. Durante un collegamento con la trasmissione ‘Quarto Grado’, l’uomo ha fornito la sua versione ed è convinto che sua moglie sia stata ammazzata e non si sia quindi tolta la vita. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Restano ancora tantissimi dubbi sulladella dje di suo figlio. Un vero e proprio giallo di Caronia, come è stato definito da più parti, che non riesce ancora a trovare una spiegazione definitiva. Nelle ultime ore è intervenuto sulla vicenda, ovvero il marito della donna nonché papà del piccolo. Lui e il resto della famiglia vogliono andare fino in fondo alla questione e faranno di tutto per cercare di risalire alla verità dei fatti, come già detto altre volte. Durante un collegamento con la trasmissione ‘Quarto Grado’, l’uomo ha fornito la sua versione ed è convinto che suasiaammazzata e non si sia quindi tolta la vita. ...

welikeduel : 'Vorrei diventare italiano, sono cresciuto qua, ho amici qua, ho la palestra mia qua. Perché ci devo tornare là? Se… - forumJuventus : Marchisio: 'Ho rifiutato l'Inter di Mourinho e il Real di Capello per la Juve, volevo giocare nella mia squadra del… - NicolaPorro : ?? Per #massimogalli sarei un 'energumeno' solo perché mi sono permesso di porgli qualche domanda. Mentre lui contin… - Gabriel78505520 : RT @gio82es: Non vi muovete, vado a rigirare la pizza per la 3 volta perché l' unica soddisfazione nella mia vita è mangiare #CanYamanTudo… - Waitouis : RT @lackofharry: Perché tu sei la città Sei tu la mia città #Sicily -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché mia Helidon Xhinxha a Venezia Fortune Italia