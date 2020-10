MediasetTgcom24 : Obbligo misurazione temperatura a scuola, Tar dà ragione al Piemonte #REGIONEPIEMONTE - tende2001 : RT @MediasetTgcom24: Obbligo misurazione temperatura a scuola, Tar dà ragione al Piemonte #REGIONEPIEMONTE - Sabylz : RT @MediasetTgcom24: Obbligo misurazione temperatura a scuola, Tar dà ragione al Piemonte #REGIONEPIEMONTE - PaoloVersa : RT @MediasetTgcom24: Obbligo misurazione temperatura a scuola, Tar dà ragione al Piemonte #REGIONEPIEMONTE - max70gub : RT @MediasetTgcom24: Obbligo misurazione temperatura a scuola, Tar dà ragione al Piemonte #REGIONEPIEMONTE -

Non è obbligato all’uso della mascherina anche chi va in bicicletta «compresa quella a pedalata assistita». Resta però l’obbligo anche per tutti gli sportivi di «avere sempre con sé il dispositivo di ...Il Tar ha dichiarato "improcedibile" il ricorso del governo contro l'ordinanza della Regione Piemonte che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti: il provvedimento è infatti ...