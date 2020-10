Napoli Atalanta 4-0 LIVE: azzurri in controllo (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 4-0 MOVIOLA 62′ Sostituzione Atalanta – Entra Malinoviskiy che prende il posto di Ilicic. 60′ Prima sostituzione Napoli – Gattuso manda in campo Ghoulam al posto di Politano. 55′ Sostituzione Atalanta – Esce Gomez, dentro Lammers. 51′ Tiro Atalanta – Rasoiata da fuori di De Roon. Fuori. 46′ Primi due ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 MOVIOLA 62′ Sostituzione– Entra Malinoviskiy che prende il posto di Ilicic. 60′ Prima sostituzione– Gattuso manda in campo Ghoulam al posto di Politano. 55′ Sostituzione– Esce Gomez, dentro Lammers. 51′ Tiro– Rasoiata da fuori di De Roon. Fuori. 46′ Primi due ...

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Atalanta_BC : Si riparte da Napoli! ?? We start over from Naples! ? ???? @SerieA - 4ª giornata ?? @sscnapoli ??? Stadio San Paolo ??… - Gazzetta_it : VIDEO #NapoliAtalanta, poker da urlo in 43': dalla perla di #Lozano alla prima gioia di #Osimhen - altrov3 : RT @nigritha_: MA CHI SE NE FOTTE DI NAPOLI - ATALANTA CHE QUI ABBIAMO DEMET A VERISSIMO ???????????????????????? #DemetAVerissimo -