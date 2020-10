MOVIOLA Crotone-Juventus | espulso Chiesa | duro contrasto con Cigarini

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Dura appena 60 minuti l’esordio in bianconero di Federico. All’Ezio Scida laè costretta a giocare gli ultimi 30 minuti in 10 uomini per effetto dell’espulsione diretta dell’ex viola., nel tentativo di contendere un pallone, entra col piede a martello sulla caviglia di, scivolato a terra. Per l’arbitro Fourneau l’intervento è da rosso diretto ma la decisione lascia tanti dubbi. Nessun intervento dal Var.