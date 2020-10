Latina, matrimonio con oltre 80 persone: il provvedimento dei carabinieri! (Di sabato 17 ottobre 2020) Ad una festa di matrimonio, in provincia di Latina, viene violato il Dpcm: invitate oltre 80 persone, carabinieri costretti a prendere provvedimenti Proprio quest’oggi, a Pontinia (Latina), si è verificata una grave violazione del Dpcm. Ad un matrimonio, infatti, erano presenti ben 82 invitati: 52 in più rispetto alla soglia dei 30 prevista dall’ordinanza di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) Ad una festa di, in provincia di, viene violato il Dpcm: invitate80, carabinieri costretti a prendere provvedimenti Proprio quest’oggi, a Pontinia (), si è verificata una grave violazione del Dpcm. Ad un, infatti, erano presenti ben 82 invitati: 52 in più rispetto alla soglia dei 30 prevista dall’ordinanza di … L'articolo proviene da YesLife.it.

