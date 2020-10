La pandemia si abbatte sulle partite Iva: persi 219 mila autonomi in un anno. Più colpiti i giovani professionisti – Il report (Di sabato 17 ottobre 2020) Più volte nel corso degli ultimi mesi i consulenti del lavoro avevano avvertito: saranno i lavoratori autonomi a pagare il prezzo più alto di questa crisi. E così è stato. Tra il secondo trimestre del 2019 e quello di quest’anno, sono stati persi 841mila posti di lavoro. Di questi sono 219mila quelli in proprio, un comparto che è passato da 5,4 a 5,1 milioni di occupati con una flessione del 4,1%. A rivelarlo è l’ultimo studio pubblicato dalla Fondazione dei consulenti del lavoro. Per il 79% dei professionisti, nei mesi bui dell’emergenza Coronavirus, ovvero tra aprile e maggio, le entrate sono scese, ma per il 35,8% il calo è stato «superiore al 50%», si legge nel dossier. I protagonisti ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Più volte nel corso degli ultimi mesi i consulenti del lavoro avevano avvertito: sari lavoratoria pagare il prezzo più alto di questa crisi. E così è stato. Tra il secondo trimestre del 2019 e quello di quest’, sono stati841posti di lavoro. Di questi sono 219quelli in proprio, un comparto che è passato da 5,4 a 5,1 milioni di occupati con una flessione del 4,1%. A rivelarlo è l’ultimo studio pubblicato dalla Fondazione dei consulenti del lavoro. Per il 79% dei, nei mesi bui dell’emergenza Coronavirus, ovvero tra aprile e maggio, le entrate sono scese, ma per il 35,8% il calo è stato «superiore al 50%», si legge nel dossier. I protagonisti ...

