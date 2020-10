Guenda Goria sta con uno sposato di 17 anni più grande e con figli a carico: Maria Teresa Ruta lo scopre in diretta e rimane sotto choc (Di sabato 17 ottobre 2020) Guenda Goria al grande Fratello Vip ha ammesso quanto trapelato online nel corso di questi ultimi giorni, ovvero che si sta frequentando con Telemaco Dell’Aquila, un uomo più grande di lei di 17 anni (con figli a carico) che è tutt’ora legalmente sposato, anche se a giugno ha fatto una scrittura privata per separarsi. Telemaco Dell’Aquila non vive più a casa con sua moglie da gennaio, ma a quanto pare lei sarebbe tutt’ora innamorata dato che ha rilasciato recenti interviste al vetriolo in cui chiede a Guenda Goria di “tenere giù le mani dal marito”. Quando Alfonso Signorini ha raccontato tutto, Maria Teresa ... Leggi su biccy (Di sabato 17 ottobre 2020)alFratello Vip ha ammesso quanto trapelato online nel corso di questi ultimi giorni, ovvero che si sta frequentando con Telemaco Dell’Aquila, un uomo piùdi lei di 17(con) che è tutt’ora legalmente, anche se a giugno ha fatto una scrittura privata per separarsi. Telemaco Dell’Aquila non vive più a casa con sua moglie da gennaio, ma a quanto pare lei sarebbe tutt’ora innamorata dato che ha rilasciato recenti interviste al vetriolo in cui chiede adi “tenere giù le mani dal marito”. Quando Alfonso Signorini ha raccontato tutto,...

