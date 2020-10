Gianni Di Marzio | “4-2-3-1? Contro l’Atalanta meglio il 4-3-3”

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, IL CONSIGLIO DELL'EX ECCO COSA SERVE A GATTUSO, CONTRO L'ATALANTA BISOGNA GIOCARE COSI'. LE ULTIME >>>>>>… - Ed_B___ : @DiMarzio Appena finito il libro...ECCEZIONALE...mamma mia quanti aneddoti e quante persone lavorano dietro il mond… - Acquis_view : Adesso in onda una puntata del 1978 con squadre tedesche in calzamaglia nella neve e Gianni Di Marzio che pontifica… - hellas_army : @LKaganovich2970 Gianni di vetro tu hai un occhio Di Marzio.... - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Gianni Di Marzio: 'Perché Immobile fuori? Belotti può fare di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: "Quale modulo con l'Atalanta? Sicuramente il 4-3-3, è il veleno per i topi del 3-5-2. Consider ...Giallorossi in campo domenica contro un avversario che nel lontano 1977 affrontarono anche in Serie A, vincendo per 3 a 1 ...