GF Vip | le nomination | Zelletta | Brandi | Ruta e Guenda

Leggi su solodonna

(Di sabato 17 ottobre 2020) Chi rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip la prossima settima? Quali sono i vipponi in? Guai in vista per Andrea, Matilde, Maria TeresaGoria Il Grande Fratello si prepara a “perdere” un altro pezzo: Andrea, Matilde, Maria TeresaGoria sono gli inquilini della casa più spiata d’Italia finiti in. LaeArticolo completo: dal blog SoloDonna