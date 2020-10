Gattuso: “Rosico per il caos con la Juve, oggi una grande vittoria” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gennaro Gattuso è un fiume in piena dopo il roboante successo sull‘Atalanta. Il suo pensiero è rivolto soprattutto alle parole spese nei confronti del suo Napoli dopo il mancato svolgimento della gara con la Juventus di due settimane fa: “Ho rosicato tanto, sono il più incazzato di tutti. Volevamo giocare, la Juventus è la squadra da battere ma è un cantiere aperto. Ce la saremmo giocata e volevamo partire tutti, anche la società era d’accordo”, ha dichiarato Ringhio nel post gara: “Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire”. La prestazione con l’Atalanta gli tira su il morale, non di poco: “Non mi aspettavo una vittoria del genere perché so che squadra è l’Atalanta, noi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gennaroè un fiume in piena dopo il roboante successo sull‘Atalanta. Il suo pensiero è rivolto soprattutto alle parole spese nei confronti del suo Napoli dopo il mancato svolgimento della gara con lantus di due settimane fa: “Ho rosicato tanto, sono il più incazzato di tutti. Volevamo giocare, lantus è la squadra da battere ma è un cantiere aperto. Ce la saremmo giocata e volevamo partire tutti, anche la società era d’accordo”, ha dichiarato Ringhio nel post gara: “Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire”. La prestazione con l’Atalanta gli tira su il morale, non di poco: “Non mi aspettavo una vittoria del genere perché so che squadra è l’Atalanta, noi ...

