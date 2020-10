Danimarca, il Covid fa strage di visoni: abbattuti 1,5 milioni di esemplari (Di sabato 17 ottobre 2020) Con 34 mila casi in totale (e meno di 700 vittime), con un picco giornaliero di 681 contagiati fatto registrare lo scorso 25 settembre, la Danimarca sta vivendo una vera e proprie emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Ma, come si può capire dalle cifre appena snocciolate, si tratta di un problema che non riguarda esseri umani. Almeno, non direttamente. Nelle ultime ore, infatti, il Governo di Copenhagen ha autorizzato gli allevatori a sopprimere più di 1,5 milioni di visoni per paura che le infezioni da SARS-CoV-2 in corso negli allevamenti di mustelidi possa peggiorare e causare danni alla salute della popolazione. Il piccolo Paese scandinavo, che conta quasi 6 milioni di abitanti, è tra i principali produttori al mondo di pelle di visone, pregiatissima e utilizzatissima nel ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) Con 34 mila casi in totale (e meno di 700 vittime), con un picco giornaliero di 681 contagiati fatto registrare lo scorso 25 settembre, lasta vivendo una vera e proprie emergenza legata alla pandemia da-19. Ma, come si può capire dalle cifre appena snocciolate, si tratta di un problema che non riguarda esseri umani. Almeno, non direttamente. Nelle ultime ore, infatti, il Governo di Copenhagen ha autorizzato gli allevatori a sopprimere più di 1,5diper paura che le infezioni da SARS-CoV-2 in corso negli allevamenti di mustelidi possa peggiorare e causare danni alla salute della popolazione. Il piccolo Paese scandinavo, che conta quasi 6di abitanti, è tra i principali produttori al mondo di pelle di visone, pregiatissima e utilizzatissima nel ...

