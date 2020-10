Crotone, Dragus positivo al coronavirus: squadra in isolamento per la Juventus (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Crotone l momento si trova in isolamento fiduciario in vista della sfida con la Juventus in seguito alla positività di Denis Dragus. Il Crotone ha comunicato la positività al coronavirus di Denis Dragus. La squadra, in vista dell’impegno di questa sera contro la Juventus, al momento si trova in isolamento. LA NOTA – «Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Ill momento si trova infiduciario in vista della sfida con lain seguito alla positività di Denis. Ilha comunicato la positività aldi Denis. La, in vista dell’impegno di questa sera contro la, al momento si trova in. LA NOTA – «Il Football Clubcomunica che il calciatore Denis, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultandoal Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in ...

