Covid, superata la soglia dei 10 mila casi. Si valutano lockdown mirati per i fine settimana, chiusura locali alle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) È iniziato alle due della mattina il vertice voluto dal Pd. La situazione è sempre più seria: su 150.377 tamponi, sono 10.010 i nuovi positivi e Conte è chiamato a varare un nuovo dpcm con misure più severe anche se, come già detto dallo stesso Presidente del Consiglio nella giornata di venerdì 16 ottobre, “non si pensa ad un nuovo lockdown ma a misure più mirate“. Misure saranno probabilmente rese note tra domenica e lunedì. Intanto, sul tavolo ci sono varie ipotesi: coprifuoco voluto da chi sostiene la “linea dura”, come Speranza e Franceschini (ma che secondo il premier sarebbe l’ennesimo colpo all’economia, quindi da evitare) oppure applicare restrizioni ancora più nette sugli orari di bar, ristoranti e locali? Altra ipotesi sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) È iniziatodue della mattina il vertice voluto dal Pd. La situazione è sempre più seria: su 150.377 tamponi, sono 10.010 i nuovi positivi e Conte è chiamato a varare un nuovo dpcm con misure più severe anche se, come già detto dallo stesso Presidente del Consiglio nella giornata di venerdì 16 ottobre, “non si pensa ad un nuovoma a misure più mirate“. Misure saranno probabilmente rese note tra domenica e lunedì. Intanto, sul tavolo ci sono varie ipotesi: coprifuoco voluto da chi sostiene la “linea dura”, come Speranza e Franceschini (ma che secondo il premier sarebbe l’ennesimo colpo all’economia, quindi da evitare) oppure applicare restrizioni ancora più nette sugli orari di bar, ristoranti e? Altra ipotesi sul ...

TgLa7 : ??#Covid: in #Francia altri 25.086 casi e 122 morti. Negli #Usa superata soglia di 8 milioni di contagi #accertati - fattoquotidiano : Covid: superata quota 10mila contagi, sul Fatto di domani lo scontro tra il governo e le Regioni sulle misure di co… - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - infoitinterno : Covid, in Liguria 585 nuovi positivi in un giorno. In Italia superata quota 10 mila - Anguill_S_Italy : COVID - 19 Contagi in aumento, superata quota 10 mila Sale rapidamente la curva del contagio in Italia. Nelle ultim… -

A causa degli effetti negativi del Covid rischiamo di ‘bruciare’ 160 miliardi di ... cassa integrazione che poi sfocia in una forte impennata dei licenziamenti. Per superare questa situazione – ...

Se la curva epidemiologica dovesse proseguire a crescere ai ritmi attuali entro la fine di ottobre i ricoverati per Covid-19 del Paese potrebbero superare quota 9 mila. Questo significherebbe un ...

