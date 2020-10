Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia. Numeri record in varie regioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Non accenna a fermarsi la nuova ondata di Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi, sabato 17 ottobre, registra 10.925 nuovi positivi. Sono 47 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore. Elevato anche il numero dei tamponi effettuati, 165.837, dunque 15.460 in più rispetto a ieri che ne erano stati fatti 150.377. Dall’inizio della pandemia, sono 402.535 i soggetti che hanno contratto il Covid-19. Sono 1.255 i dimessi, 249.127 in tutto. Segnalato il quarto record consecutivo di contagi. Sono in particolare tre le regioni che sono state maggiormente colpite nell’ultimo giorno. Nel bollettino odierno diramato dal ministero della Salute si segnalano 2.664 casi in Lombardia, 1.410 in Campania e 994 nel Lazio. C’è anche il record assoluto di persone ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Non accenna a fermarsi la nuova ondata diin. Il bollettino di oggi, sabato 17 ottobre, registra 10.925 nuovi positivi. Sono 47 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore. Elevato anche il numero dei tamponi effettuati, 165.837, dunque 15.460 in più rispetto a ieri che ne erano stati fatti 150.377. Dall’inizio della pandemia, sono 402.535 i soggetti che hanno contratto il Covid-19. Sono 1.255 i dimessi, 249.127 in tutto. Segnalato il quartoconsecutivo di. Sono in particolare tre leche sono state maggiormente colpite nell’ultimo giorno. Nel bollettino odierno diramato dal ministero della Salute si segnalano 2.664 casi in Lombardia, 1.410 in Campania e 994 nel Lazio. C’è anche ilassoluto di persone ...

SkySport : Parma, un nuovo contagio: salgono a 5 i calciatori positivi al coronavirus - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - IlFriuli : Coronavirus, 167 nuovi contagi in Fvg. Salgono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 49 i ricoverati in… - sardanews : A Busachi salgono a dieci i contagiati da coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, bollettino 17 ottobre: record di contagi, 47 morti. Salgono i ricoveri: siamo ufficialmente in 'fascia… -